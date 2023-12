Renato Sanches e lo sfogo sugli infortuni con Ikonè: «Mi hanno fatto una maledizione»

«Probabilmente qualcuno mi ha fatto una maledizione». Renato Sanches spiega così il momento che sta vivendo alla Roma, fatto di infortuni alternati a panchine. Il centrocampista durante l’intervallo di Roma-Fiorentina si è confidato con il suo ex compagno di squadra al Lille Ikoné che gli ha chiesto aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Le parole di Sanches

L’ex Psg ha ricondotto tutto alla mala sorte che lo ha colpito ormai da qualche anno e che nemmeno a Roma gli avrebbe lasciato scampo. Da quando è nella Capitale, infatti, ha già saltato 13 partite per infortunio e non gioca titolare dal 21 settembre giorno in cui si è fermato contro lo Sheriff per una pre lesione muscolare. È rimasto in infermeria un mese e solo negli ultimi giorni è tornato realmente a disposizione. Il piano di Mourinho è farlo giocare in Europa League giovedì prossimo all’Olimpico, proprio contro la squadra di Tiraspol. Malocchio permettendo.