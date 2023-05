Roma-Salernitana, la Curva Sud si svuota: gli ultras protestano per uno striscione. Ecco cosa è successo

La Curva Sud si svuota durante Roma-Salernitana. Gli ultras hanno deciso di lasciare il settore dopo che le forze dell’ordine ai tornelli d’ingresso non hanno lasciato passare uno striscione commemorativo su Roberto Rulli, lo storico fondatore dei Fedayn. Prima del fischio d’inizio, il gruppo del Quadraro ha lasciato vuoti i seggiolini, successivamente tutti gli altri hanno rimosso le rispettive pezze e hanno lasciato il settore.

L'uscita dalla Curva dei tifosi: via per protesta

Si tratta di circa 4/5mila persone che si sono riversate nel piazzale esterno all’Olimpico per protesta. Per i primi minuti del primo tempo, la curva aveva cominciato a cantare ma successivamente quando si è sparsa la voce tutti gli ultras sono stati solidali con i Fedayn. Così come quelli della Salernitana che durante l’intervallo hanno intonato cori per Roberto Rulli. Questo il testo dello striscione poi esposto all'esterno dello stadio Olimpico: "9/05/23 A Roberto, abbiamo vissuto nel tuo mito onorandoti ogni minuto, seppur non ci è riuscito… tu vegliaci e vedrai che un giorno, nel tuo nome, avremo ancora combattuto!”.