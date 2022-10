Roma-Parma 5-0: Spugna vola sull'asse norvegese Haavi-Haug. A segno anche Giacinti

Quarta vittoria consecutiva per la Roma femminile tra campionato e Champions League. Stavolta è il turno del Parma che cade sotto i colpi norvegesi di Haavi e di Haug, doppietta per entrambe, oltre alla solita rete di Valentina Giacinti che ha già trovato il quarto centro in campionato. Insomma, finisce 5-0 a Trigoria.

Una partita che praticamente non c'è mai stata visto che le ragazze di Spugna - che s'è affidato ad un ampio turnover - non hanno mai avuto difficoltà non solo nel segnare ma anche nel gestire le varie fasi della sfida. Unica nota negativa l'infortunio a Manuela Giugliano uscita poco dopo la mezzora del primo tempo: per lei problema al flessore che verrà valutato nella giornata di domani dallo staff medico giallorosso.

ASSE NORVEGESE

L'asse norvegese funziona, come detto prima. Apre Haavi al 16', chiude Haug al 29' con un colpo di testa preciso servita propria dalla compagna di club e di nazionale. Prima della fine del primo tempo la giocata meravigliosa di Valentina Giacinti: controllo, Capelletti fuori dai pali, e pallonetto a mandare definitivamente in archivio il match. Nella ripresa ancora Emile Haavi: sinistro chirurgico, a giro, e altra rete da incorniciare. Il sigillo definitivo lo mette la connazionale al minuto 88.

ADESSO IL SORTEGGIO

L'attenzione adesso si sposta sul sorteggio dei gironi di Champions League previsto per domani mattina alle 13:00. La Roma è in quarta fascia e prenderà una tra Lione, Wolfsburg, Chelsea e Barcellona che sono in prima, e anche un'altra tra Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Slavia Praga e Arsenal che invece sono in seconda fascia. In terza Rosengard, Juventus, Real Madrid e St. Polten e ovviamente contro la squadra di Montemurro non ci può essere un incrocio.

Insomma, le possibilità di un girone di ferro sono altissime. Ma questa formazione, con questa personalità, e con queste qualità tecniche, può far divertire ancora. Vedremo. L'attesa è comunque tanta. Infine: per la Champions non ci sono ovviamente possibilità di giocare al Tre Fontane. Al vaglio le opzioni Frosinone e Latina. Con il Francioni che sembra essere quello favorito per ospitare le giallorosse nel proprio cammino europeo.