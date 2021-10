Roma-Napoli, Helsinki de "La Casa di Carta" ospite all'Olimpico: lo scatto con Mourinho

Domenica 24 Ottobre 2021, 22:55

Tutti vogliono Josè Mourinho. Dopo lo scatto con il campione di MMA McGregor, lo Spacial One si è fatto immortalare con uno dei protagonisti de “La Casa di Carta”. Il nome in codice nella serie è “Helsinki”, nella vita reale l’attore si chiama Darko Perić ed è a Roma per partecipare alla Festa del Cinema. Con l’occasione, essendo un grande appasionato di calcio, ha chiesto alla Roma di poter assistere dal vivo alla partita contro il Napoli. Il club non ci ha pensato due volte e a fine match c’è stato anche il tempo di scattare alcune foto con i protagonisti tra cui Mourinho, Pellegrini ed El Shaarawy. Il tutto è stato pubblicato sull’account Instagram ufficiale del club.