Roma, Monchi: «Credo in Di Francesco, con lui siamo in buone mani»

«È una situazione simile alle ultime partite che abbiamo giocato a Roma in Champions. Dobbiamo continuare su questa strada che abbiamo preso nell'ultimo anno e mezzo, che ci ha portato in semifinale e oggi a lottare con il Real per il primo posto. Sono molto vicino a Di Francesco, così come a tutti quelli che credono nella Roma. Credo nel nostro allenatore, siamo in buone mani». Sono le parole del direttore sportivo giallorosso Monchi pronunciate prima del pranzo tra le dirigenze di Roma e Real Madrid. La notizia dell'ultima ora riguarda Dzeko che potrebbe partire dalla panchina per via di un problema muscolare: «Dobbiamo aspettare fino all'ultimo, avendo la tranquillità che abbiamo con Schick. Vediamo se Dzeko ce la fa, sennò ci sarà Schick. Contro il Real faremo tutto quello che riteniamo opportuno, sapendo che abbiamo l'appoggio dei tifosi, dell'Olimpico, e sapendo che qui a Roma abbiamo fatto partite magnifiche».

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA