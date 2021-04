Roma, Mkhitaryan e Smalling ci provano per l'Ajax: domani il provino

Paulo Fonseca proverà fino all’ultimo a recuperare Smalling e Mkhitaryan in vista della trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax. Oggi entrambi i calciatori hanno provato a forzare in allenamento nonostante i rispettivi infortuni non siano ancora scomparsi del tutto. Domani sarà il giorno del provino finale per sperare almeno nella convocazione, quasi impossibile l’impiego dal primo minuto.



Guarderanno il match in tv Kumbulla, El Shaarawy e Karsdorp (squalificato). Ad oggi formazione obbligata formata da Paulo Lopez tra pali; in difesa Mancini, Cristante e Ibanez; a centrocampo Peres, Veretout, Villar e Spinazzola; sulla trequarti Pellegrini e Pedro con Dzeko prima punta. Capitolo Zaniolo: da giovedì comincerà ad allenarsi con la Primavera, nella prima settimana le sedute saranno senza contrasti. Poi, lo step successivo e magari la prima partita con gli uomini di Alberto De Rossi. Il ritorno in prima squadra è previsto per fine mese.

