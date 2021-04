La Roma perde El Shaarawy: lesione muscolare. Salterà la doppia sfida con l'Ajax

La Roma perde Stephan El Shaarawy per l’Europa League. Il Faraone salterà la doppia sfida contro l’Ajax, valida per la qualificazione in semifinale, a causa di una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Il periodo di stop è di almeno due settimane, al termine delle quali si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’entità del danno. Si tratta dell’infortunio numero 48 in casa Roma tra muscolare e traumatici.

