Roma, il mercato è (quasi) chiuso: Pinto prova a piazzare Kluivert e Shomurodov

Il mercato della Roma si avvia alla chiusura. In entrata, assicurano a Trigoria, non arriveranno colpi. Nemmeno il difensore chiesto da Mourinho pochi minuti dopo il 3-0 rifilato al Monza. José dovrà sfruttare quello che ha, in attesa che Kumbulla smaltisca il guaio muscolare rimediato martedì sera (tornerà dopo la sosta). Tiago Pinto, in queste ore si sta concentrando sulle cessioni. Due i nomi caldi: Kluivert e Shomurodov. Il primo era a un passo dal Fulham, ma la vendita è saltata a causa della negligenza del club che non ha fatto i conti con la FA. La federazione ha bloccato il trasferimento perché il calciatore non rientra nei parametri, molto più stringenti dopo la Brexit, per ottenere il permesso di lavoro nel Regno Unito. Addio, dunque, ai 9,5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto.

Il giocatore è consapevole che se non riuscirà a trovare una squadra che lo accolga (a questo punto anche in prestito con diritto) sarà comunque messo fuori rosa da Mourinho. I club che lo hanno cercato in passato (e che lui ha rifiutato) sono Sampdoria, Sassuolo, Galatasaray e Sporting Lisbona. Nelle ultime ore è stato registrato anche l’interesse dell’Espanyol. A Trigoria sono al lavoro, ma riuscire a piazzarlo in poche ore sarebbe un vero miracolo. Potrebbe restare anche Shomurodov che ormai si era abituato all’idea di dire addio a Mourinho. Il motivo? Non viene impiegato con continuità. Aveva accettato di trasferirsi al Bologna, ma i rossoblù non hanno fatto un’offerta soddisfacente alla Roma (valutato 14 milioni, ne venivano offerti meno di 10). Adesso alla finestra ci sono Lecce e Monza. Se dovesse concretizzarsi l’addio, allora a gennaio arriverà Solbakken a parametro zero. L’attaccante del Bodo/Glimt ha già un accordo con i giallorossi trovato nella prima metà di giugno.