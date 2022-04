Venerdì 29 Aprile 2022, 07:26

ROMA «Sarà a Roma la vera finale, non a Tirana». José Mourinho infiamma l'ambiente, il pareggio rimediato in casa del Leicester è prezioso e apre a qualsiasi epilogo il ritorno all'Olimpico. Lo Special One avrebbe voluto vincere e ipotecare la finale, rendendo il ritorno semplice prassi. Il destino, però, gli ha riservato altro: una partita di fuoco davanti a 65 mila persone: «Sono sicuro che prima di questa gara i tifosi della Roma avrebbero firmato, sorridendo, per giocarsi tutto tra una settimana. Io non sorrido. Questo pareggio già non interessa più a nessuno». Mourinho sente il peso della responsabilità, ma assicura di non essere schiacciato dalla pressione. L'unico pensiero, oggi, va a domenica quando all'Olimpico (praticamente sold-out) arriverà il Bologna: «I tifosi sono incredibili, ma ora dobbiamo pensare anche al Bologna. Dovremo dimenticare la semifinale per tre giorni e mettere tutta la concentrazione sul campionato».

Leicester-Roma, la squadra di Mourinho tiene e strappa un prezioso 1-1: giovedì in 65 mila per andare in finale



IL VANTAGGIO

Un vantaggio non da poco per l'amico Brendan Rodgers con cui ha scherzato durante le interviste: «Mi ha regalato uno dei vini più buoni al mondo». Sorrisi che giovedì prossimo lasceranno spazio a espressioni ben più tese: «Il Leicester è una squadra che attacca la profondità, lo faceva già con Ranieri ma ora anche con Rodgers ha più costruzione. In avanti ha giocatori che chiedono profondità. A volte si abbassano, poi attaccano con Vardy, Iheanacho e Barnes, hanno tanti cambi in panchina. Sarà una partita da giocare più con la testa che con l'emozione». Una crescita che Mourinho non stenta a sottolineare, progressi in termini di personalità e mentalità grazie ai quali la Roma non è uscita sconfitta dal King Power Stadium: «Questa partita cinque o sei mesi fa l'avremmo sicuramente persa. Abbiamo avuto il coraggio di giocare pressando alto. Poi, quando non hai la palla, è impossibile resistere in quel modo. I nostri difensori hanno un po' smesso di attaccare alti, abbiamo preso un gol che potevamo evitare, si poteva uscire con l'1-0».

Tra i migliori in campo Zalewski («Il giovane esterno sinistro lanciato da Mourinho: «È un ragazzino che è arrivato qui alla Roma a 9-10 anni e adesso gioca in prima squadra. È importante, ma anche bello». Mkhitaryan ha riportato un infortunio al flessore destro, in forte dubbio la sua presenza per il ritorno accanto Cristante: «Ci mancava la continuità. Per stare con le prime quattro bisogna averla tutto l'anno. In Europa possiamo dire la nostra», ha detto il centrocampista.