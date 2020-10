Le condoglianze di Pallotta a Totti: «Prego per te e la tua famiglia»

L’ex presidente della Roma James Pallotta manda le condoglianze a Francesco Totti per la perdita suo papà Enzo, morto ieri mattina all’ospedale Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. L’imprenditore di Boston ha affidato a Twitter il suo messaggio di cordoglio: «Francesco, prego per te e la tua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Enzo». Sono migliaia i messaggi arrivati a Totti attraverso i social network, anche il Real Madrid, il sindaco di Roma Virginia Raggi e l’As Roma hanno espresso vicinanza all’ex attaccante giallorosso.

LEGGI ANCHE--> Totti, morto il padre Enzo allo Spallanzani: era positivo al Covid. Aveva 76 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA