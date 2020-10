Totti, morto il padre Enzo allo Spallanzani: era positivo al Covid. Aveva 76 anni

È morto oggi a Roma il padre di Francesco Totti, Enzo. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani. Era risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva. Soprannominato amichevolmente lo "Sceriffo", lascia i due figli – l'ex capitano della Roma e il figlio maggiore Riccardo – e la moglie Fiorella.

Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

Enzo Totti qualche anno fa è stato colpito da un infarto che gli ha impedito di seguire le trasferte del figlio quando ancora giocava nella Roma. Enzo era di casa a Trigoria ed è stato un vero e proprio punto di riferimento nella vita di Francesco: molto spesso si presentava dopo gli allenamenti con pizza e mortadella al centro tecnico, facendo felici tutti i calciatori.

In alcune interviste Francesco ha raccontato che suo papà ha da sempre seguito la sua crescita calcistica, senza mai lasciarlo solo: «Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi». Enzo Totti era un ex impiegato di banca ed era innamorato dei suoi tre nipotini Cristian, Chanel e Isabel, figli di Francesco. Una vita, quella del papà di Totti, passata accanto al figlio seguendo da vicino tutti i momenti più importanti: dall’esordio con la Roma, all’addio al calcio del 28 maggio 2017.

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA