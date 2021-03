Roma, Jesus ha al Covid: è stato a contatto con un positivo prima della trasferta a Firenze

Juan Jesus è risultato positivo al Covid-19. Il brasiliano in occasione della trasferta a Firenze dello scorso 3 marzo è stato a contatto con un positivo e la società ha deciso di rimandarlo immediatamente indietro dal ritiro in Toscana. Adesso continuerà a restare in isolamento fino a quando si negativizzerà. Una perdita per Fonseca che, però, ritrova tutti i titolari in difesa dopo i rispettivi infortuni: domani sera contro lo Shakhtar (Jesus non avrebbe potuto giocare perché non è in lista Uefa) ci saranno Mancini, Smalling e Kumbulla. Tra i convocati rientrerà anche Ibanez che è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio muscolare. In campo anche Dzeko che punta il Parma (stadio Tardini domenica ore 15).

