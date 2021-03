Roma, Fonseca ritrova la difesa titolare: recupera anche Ibanez

Non giocherà contro lo Shakhtar giovedì sera, ma di certo Roger Ibanez sarà pronto a scendere in campo domenica contro il Parma. Il difensore della Roma ha smaltito la lesione di primo grado al flessore della coscia destra rimediata all’andata contro il Braga e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Finalmente Fonseca avrà il reparto al completo dopo settimane di emergenza in cui Spinazzola e Karsdorp si sono alternati nella linea a tre: Smalling, Mancini, Kumbulla e Ibanez sono abili arruolati e sarà il tecnico a scegliere chi tra l’ex Verona e il brasiliano completerà il reparto assieme a Mancini e Smalling (titolari inamovibili). Resta ancora fermo Dzeko che domani o al massimo dopodomani tornerà ad allenarsi in gruppo.

