Roma, incubo Perotti: stop di tre settimane. Si ferma anche Karsdorp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma di Eusebioè decimata dagli infortuni: la sosta per le nazionali ha messo fuorigioco ancheche si aggiungono ai convalescenti. L’attaccante argentino durante l’allenamento di lunedì ha accusato un dolore al polpaccio sinistro, oggi si è sottoposto a controlli strumentali che hanno evidenziato, il rientro è previsto per la gara di Champions a Mosca contro il(7 novembre) o con la(11 novembre) prima della sosta. Ennesimo infortunio anche per: al termine della seduta di ieri l’olandese ha riportato unache lo terrà in infermeria per almeno una. Oggi non ha preso parte all’allenamento con la squadra anche, l’argentino è fermo dal derby per una lesione al polpaccio sinistro e contro la Spal potrebbe tornare nella lista dei convocati. Qualche speranza dovrebbero avercela ancheentrambi vittime di una frattura della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro, è possibile, però, che il recupero avvenga per la terza di Champions all’Olimpico contro il Cska in programma il 23 ottobre.