Roma, Fonseca perdona Dzeko: primo allenamento in gruppo dopo la lite

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo dieci giorni trascorsi ai margini della rosa, ufficialmente per infortunio, il bosniaco è stato aggregato alla prima squadra e sta svolgendo l’allenamento assieme ai compagni. Un primo passo verso la riconciliazione tra l’attaccante e Paulo Fonseca reduci da una forte lite dopo la partita di Coppa Italia persa contro lo Spezia per via dei sei cambi ordinati dal portoghese non previsti dal regolamento.

Questa mattina Dzeko ha svolto l’allenamento assieme ai compagni che non hanno giocato contro il Verona, gli altri hanno svolto lavoro defaticante. Seduta individuale, invece, per El Shaarawy, Pedro e Reynolds, mentre Smalling questa mattina si è recato a Villa Stuart per gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato domenica sera al flessore della coscia sinistra. Sabato alle 18 la Roma volerà a Torino per affrontare la Juventus, Dzeko potrebbe rientrare nella lista dei convocati (a differenza delle due precedenti partite di campionato), ma la maglia da titolare potrebbe vestirla Mayoral.

