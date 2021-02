Roma, gli ultras chiedono la pace tra Dzeko e Fonseca: «Combattete uniti per la maglia»

«Dzeko Fonseca: combattete uniti per la maglia!». È questo il testo dello striscione apparso davanti allo stadio Olimpico che reca la firma del gruppo Roma. Nella foto pubblicata dalla pagine Instagram vicino agli ultras giallorossi, si vedono alcune persone sorreggere lo striscione davanti ai cancelli dello stadio Olimpico: «Vogliamo una squadra unita per combattere fino all'ultima giornata», fanno sapere. Con la Roma terza in classifica e ancora la carta Europa League da giocare, i tifosi chiedono che il gruppo sia compatto per arrivare all’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions. Il riferimento è alla recente discussione tra Dzeko e Fonseca avvenuta dopo la sconfitta di Coppa Italia contro lo Spezia in cui c’è stata una forte lite tra il tecnico e il bosniaco. Da quel giorno l’allenatore ha messo ai margini della Roma Dzeko, non convocandolo per le due successive partite di campionato. Sabato (ore 18) la Roma affronterà la Juventus, Dzeko è pronto, ma Fonseca sarà disposto a convocarlo? In settimana è atteso il chiarimento.

