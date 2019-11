Roma, Fonseca ignora Florenzi, Mancini lo coccola: «Sarà più fresco per l'Europeo». Domani la ripresa senza 10 Nazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta di Parma ha destabilizzato un’ambiente che stava cominciando a rivedere la luce dopo un periodo buio fatto di infortuni e risultati poco incoraggianti. Questa volta il dito è puntato contro Paulo(oggi ha preso parte all’Elite Coaches Forum dell’UEFA a Nyon) colpevole di aver utilizzato per 7 partite consecutive almeno 5 giocatori ormai sfiniti non lasciando chance a chi sarebbe potuto essere più fresco. Il riferimento è apartito per la sesta volta consecutiva dalla panchina e preferito ache al 25’ ha alzato bandiera bianca per(domani controlli strumentali e diagnosi con tempi di recupero stimati). L’esterno azzurro è rimasto a guardare e gli è stato preferito Santon che è apparso in netta difficoltà, ma a coccolarlo in queste ore ci sta pensando il tecnico della Nazionale Robertoche lo ha convocato per le sfide contropromettendogli di lasciargli spazio anche per Euro 2020: «Si è riposato, sarà più fresco sia per queste partite che per l’Europeo. Sa fare diversi ruoli e sa giocare. È tanti anni che gioca terzino, poi è più bravo quando attacca rispetto a quando difende. Per me è un giocatore importante, ha sempre giocato bene. Può fare l’esterno alto, l’interno di centrocampo, ha esperienza e tanti anni di gioco», ha detto durante la conferenza stampa a Coverciano.Fonseca ha lasciato un giorno libero alla squadra, gli allenamenti ricominceranno domani e proseguiranno fino a venerdì. Ecco la lista dei calciatori giallorossi che hanno raggiunto le rispettive Nazionali: Under, Florenzi, Mancini, Zaniolo Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Kluiver, Fuzato.