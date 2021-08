Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha parlato di Alessandro Florenzi, che proprio oggi è stato ufficializzato dal Milan, con il quale vestirà la maglia numero 25: «Ho parlato con lui solo una volta e nella testa aveva chiaro quello che voleva e non voleva fare». Il sottotesto, in pratica, è che il romano volesse andare via e la società lo ha accontentato.