Roma-Feyenoord, la finale di Tirana sarà proiettata sui maxi-schermi allo stadio Olimpico: biglietti a partire da 5 euro

La Roma ha scelto di aprire lo Stadio Olimpico ai suoi tifosi per la finale di Conference League che si disputerà il 25 maggio a Tirana. L’incontro tra i giallorossi e il Feyenoord andrà in diretta sui maxi-schermi che poggeranno sulla pista d'atletica davanti ai settori e parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a supporto della campagna “Superiamo gli ostacoli” dedicata ai tifosi con disabilità. Quello organizzato dalla Roma sarà l’unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara e lo stadio sarà gestito come in una partita stagionale, con tutti gli aspetti di sicurezza tipici di una gara. Non sarà previsto l’arrivo della squadra in caso di esito positivo.

I biglietti per vedere la finale all’Olimpico

Dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 euro a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili. La vendita libera partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.