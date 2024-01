La Roma femminile perde a Napoli: 2-0 per le campane in Coppa Italia. Adesso serve l'impresa

Magari l'esonero di Mourinho avrà toccato mentalmente una Roma che era in viaggio verso Napoli. Perché non si spiega la sconfitta in Coppa Italia della squadra di Spugna contro il Napoli ultimo in classifica in Serie A. Due a zero il finale per le campane, che decidono il match con una rete per tempo: Al 36' il rigore di Chmielinski; all'80' Kobayashi chiude la pratica nel momento in cui le giallorosse stavando facendo il massimo sforzo per arrivare al pareggio. E adesso si complica il cammino nella coppa continentale, anche se nel ritorno la Roma, al Tre Fontane, ha le carte in regola per ribaltare la situazione.

SQUADRA SPENTA

Una Roma che forse immaginava una gara diversa. Approccio mentale sbagliato alla partita e anche errori individuali che hanno spalancato le porte alla vittoria campana. Soprattutto quello di Valdezate nel primo tempo, che ha permesso a Corelli di andare a tu per tu contro Korpela che l'ha stesa. La giovane spagnola è apparsa in ritardo anche nella seconda rete del Napoli, per lei un pomeriggio da dimenticare. Nella ripresa, dicevamo, la Roma ha avuto più di un'occasione per cercare di venire a galla, ma si è imbattuta nella straordinaria prova di Beretta che ha respinto tutti gli assalti. Il 2024 è iniziato male: due sconfitte in tre partite. E adesso c'è la trasferta di Milano contro l'Inter che si è sensibilmente rinforzata sul mercato e che ha ceduto, proprio alle giallorosse, l'esterno difensivo Sostevold.

Per lei oggi c'è stato il debutto nei minuti finali.