Roma, a gennaio sarà emergenza in difesa. Pinto torna sul mercato: da Dier a Kiwior, ecco tutti i nomi

A gennaio sarà emergenza in difesa e Mourinho ne è già consapevole. Partirà Ndicka per la Coppa d’Africa, Kumbulla avrà recuperato solo da una manciata di giorni dalla lesione al legamento crociato e Smalling rischia di essere un’incognita. Situazione che dovrebbe essere tamponata sul mercato e non adattando calciatori in ruoli non loro. Come è accaduto recentemente con Cristante spostato centrale di difesa e come potrebbe accadere con Karsdorp e Celik. José i primi campanelli d’allarme li ha già suonati, sta alla società recepirli e prendere contromisure. La realtà, però, è ben diversa: Tiago Pinto non farà acquisti a titolo definitivo, ma si limiterà a cercare qualche buona occasione magari in Premier League a prenzi scontati. Calciatori in esubero che i club d'oltremanica vogliono scaricare o parametri zero.

Roma, piace Kiwior: è lui il preferito di Pinto per gennaio, Dragusin e Dier gli altri nomi. A gennnio Ndicka in Coppa d'Africa

Operazioni in stile Maitland-Niles che rischiano di diventare poco utili.

José vorrebbe un difensore pronto sin da subito che conosca la Serie A, ma i costi potrebbero salire alle stelle. Tra i nomi che circolano c’è quello di Eric Dier del Tottenham, ma il recente infortunio di Micky Van de Ven potrebbe riportarlo in auge. Gli Spurs lo cederebbero solo se riusciranno a ingaggiare un sostituito all’altezza. Malang Sarr (offerto durante la trattativa Lukaku) e Trevoh Chalobah del Chelsea, su entrambi ci sarebbe il via libero di Pochettino e magari i rapporti con i Blues potrebbero agevolare la trattativa. Interessa molto anche Jakub Kiwior dell'Arsenal (difficile il prestito), mentre sono stati offerti Finn Van Breemen del Basilea e Oumar Solet del Salisburgo.