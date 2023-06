La Roma vince la causa contro Petrachi: l'ex ds dovrà risarcire il club giallorosso

Si è conclusa oggi la causa di lavoro tra la Roma e Gianluca Petrachi. Dopo la denuncia dell'ex ds, in giallorosso dal 2019 al 2020, per il licenziamento per giusta causa ricevuto dai giallorossi nel giugno del 2020, la Corte d'Appello ha accolto l'appello dei capitolini e ribaltato quindi la sentenza di primo grado, che aveva inizialmente condannato la Roma a risarcire il suo ex dirigente con 5 milioni di euro.

Calciomercato ultime notizie oggi: L'Inter insiste per il prestito di Lukaku. Fiorentina, offerta per Scamacca. Lazio, Luis Alberto rinnova. Il Milan fissa il prezzo per Tonali

In queste ore invece il Tribunale si è espresso a favore dei capitolini, con Petrachi che, oltre a dover pagare ai giallorossi le spese legali di questi due gradi di processo, dovrà quindi risarcire la Roma.