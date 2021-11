Roma-Bodo, Mourinho convoca gli "epurati". Assente Vina per infortunio

José Mourinho riaccoglie gli epurati e li inserisce nella lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Bodo (ore 21). Mayoral, Diawara, Villar e Reynolds saranno in panchina nel match contro i norvegesi, ma mancherà Vina. L’esterno ha accusato uno stiramento durante l’allenamento e rischia di saltare anche la sfida con il Venezia di domenica prossima (ore 12.30). Da Bodo a Bodo a distanza di 15 giorni lo Special One riabbraccia i giocatori simbolo del 6-1 dell’andata, ma potrebbe essere solo una convocazione temporanea. Nella lista della Conference League alcuni giovani della Primavera non sono presenti e, quindi, il tecnico è stato “costretto” a far tornare gli epurati, nulla esclude che nel prossimo impegno di Serie A dovranno riaccomodarsi in tribuna.

Probabili formazioni Roma-Bodo/Glimt: gli aggiornamenti