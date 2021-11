Giovedì 4 Novembre 2021, 23:08

Roma-Bodo pagelle

RUI PATRICIO<QM> 5,5

Sbaglia un rinvio e torna l’incubo della nottataccia di Bodo, Solbakken, che lo fulmina senza pietà.

KARSDORP <QM>6

Viene spesso innescato sulla corsa, mai pericoloso fino in fondo.

MANCINI <QM>6

A suo agio in fase di costruzione e pericoloso davanti. Soffre più del dovuto la fisicità degli attaccanti norvegesi. Si perde Botheim nell’azione del 1-2. Combattivo.

CRISTANTE <QM>5,5

Si adatta a un ruolo che ormai conosce ma che non è il suo. Marcatura leggera, meglio con la palla tra i piedi: ottime le continue aperture su Karsdorp ed Elsha.

IBAÑEZ <QM>6

Solbakken è tosto, Sampsted crossa senza grossi ostacoli. Pure ammonito. Serataccia salvata dal gol del pareggio.

DARBOE <QM>5

Il pressing avversario lo manda in tilt, perde qualche palla velenosa. Debole nei contrasti.

VERETOUT <QM>5

Sbaglia tanto. Mai nel vivo.

ZANIOLO<QM> 5,5

Parte a testa bassa, a volte si scorda il compagno (Abraham) libero. Nella ripresa gioca in mezzo. Innesca ElSha per l’1-1.

MKHITARYAN <QM>4,5

Fatica a trovare la posizione. Di lui non si ricorda una giocata, una. Che succede?

EL SHAARAWY <QM>7

E’ l’unico pericoloso nel primo tempo, nella ripresa viene premiato dal gol. Anzi, lui premia la Roma con un gran gol. Alla ElSha. Canta e porta la croce.

ABRAHAM <QM>4

Dopo venti minuti di torpore, tira fuori dal cilindro uno stop e tiro al volo di sinistro: la palla sfiora di poco il palo. Sembrava un segnale di rinascita, invece niente. Esce tra i fischi.

VILLAR <QM>5,5

Chi si rivede. Parte con il piglio dei vecchi tempi, pian piano evapora.

PEREZ <QM>5,5

Scatti brevi e testa bassa. Fumoso.

SHOMURODOV <QM>5,5

Sparito l’istinto del killer.

MAYORAL <QM>6

Torna alla vita. Non al gol, ma almeno firma l’assist decisivo.

ZALEWSKI <QM>NG

MOURINHO <QM>5,5

Malissimo con le riserve, non benissimno con i titolari. Una Roma confusa, tutta cuore. Che porta via un pari. Meglio di niente.

HAIKIN <QM>6

Bucato da un tiro imprendibile e da uno sporco.

SAMPSTED <QM>6,5

Sua la perfetta palla gol per Botheim.

MOE <QM>6

Tiene a bada il gigante (buono) Abraham.

LODE <QM>6,5

Tappa le poche falle che si creano.

BJØRKAN <QM>6

Ha un bel passo, ma spesso è costretto a rincorrere Karsdorp.

FET <QM>6,5

Faccia a faccia con Veretout.

HAGEN <QM>6,5

Coordinatore di gioco e distributore di idee.

KONRADSEN <QM>6,5

Fa legna e non solo. Ritmo e qualità.

SOLBAKKEN <QM>7,5

La Roma ricorderà a lungo questo ragazzo. Segna un grandissimo gol.

BOTHEIM <QM>7

Solita fisicità, si conferma un tipo tosto. Il raddoppio ne è la dimostrazione.

PELLEGRINO <QM>6,5

Mancini lo controlla.

KNUTSEN <QM>7

Riesce ancora a dare fastidio a Mou.



PAPAPETROU <QM>5

Gli scappa il fallo di mano, in area, di Moe.E Ibanez in sospetto fuorigioco.d