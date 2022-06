Giovedì 16 Giugno 2022, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 08:59

Passi in avanti tra Roma e Lille per Celik. Il terzino destro è al centro delle trattative, ma c'è ancora una differenza di 2,5 milioni tra domanda e offerta: i francesi ne chiedono 8,5, a Trigoria rispondono con 6. Le parti si dovrebbero incontrare a metà strada (7,5), magari inserendo qualche bonus: intesa in dirittura d'arrivo. Possibile che il via libera possa arrivare nei prossimi giorni o dopo il 30 giugno, per questioni legate al bilancio. Da tempo è stato trovato l'accordo con il calciatore che firmerà un contratto di cinque anni a 2 milioni a stagione. A centrocampo il profilo ideale rimane Frattesi, ma il Sassuolo lo valuta 35 milioni: cifra ritenuta eccessiva, nonostante il club giallorosso detenga il 30% sulla futura rivendita. Prezzo destinato inevitabilmente a scendere. Solo in quel caso a Trigoria affonderanno il colpo. La volontà dei Friedkin è quella di non andare oltre i 15-18 milioni più l'inserimento di un giovane. Non Bove come richiesto, ma uno tra Felix e Volpato. L'alternativa al nazionale azzurro è Aouar, centrocampista offensivo del Lione. I transalpini lo valutano oltre 20 milioni. In mediana gli arrivi non finirebbero qui.

Si lavora infatti anche per mettere a segno un acquisto importante in cabina di regia (Ruben Neves e Douglas Luiz i nomi sul taccuino). A proposito di centrocampisti: nei prossimi giorni ci sarà l'incontro per il rinnovo di Cristante (per Mancini è tutto fatto, manca solo l'annuncio). Capitolo uscite: Diawara negli ultimi sei mesi ha rifiutato tutte le offerte, se entro l'inizio del raduno (5 luglio) non sarà ceduto a titolo definitivo la Roma lo metterà fuori rosa. Perez piace in Spagna (Maiorca e Villarreal) mentre Veretout ha mercato in Francia: Marsiglia e Monaco le più interessate. Reynolds resterà in Belgio (c'è l'accordo per il prestito al Westerlo) e Felix partirà solo a titolo definitivo (o come contropartita, vedi Sassuolo). Intanto martedì sera, in un locale vicino al laghetto dell'Eur, la Roma ha deciso di festeggiare la vittoria della Conference League con i suoi dipendenti. Iniziativa che ha riscosso un gran successo.