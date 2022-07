Roma, il 15 luglio chiuderà la campagna abbonamenti. Staccate 36.000 tessere

Il 15 luglio alle ore 18 la Roma chiuderà la campagna abbonamenti. I tifosi avranno altri sette giorni per assicurarsi un posto allo stadio Olimpico per tutta la prossima stagione. Gli abbonati attualmente sono a quota 35.600 per il campionato e oltre 10 mila per le partite di Europa League. Il 15 luglio, dunque, chiuderà esclusivamente la campagna abbonamenti legata alla Serie A, quella per la coppa resterà disponibile. Traguardi significativi raggiunti grazie alla vittoria della Conference League lo scorso 25 maggio e al nuovo legame tra società e tifosi alimentato da José Mourinho. Numeri in continua crescita che non si registravano dalla stagione 2004/05.

🎟️📲 C'è tempo fino al 15 luglio per abbonarsi e non perdere nessuna partita di campionato all'Olimpico! 🔥#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2022