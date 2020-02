Rizzitelli e la Roma al fianco della scuola calcio per i bambini non vendenti

In occasione della Giornata Nazionale del Braille la Roma ha diffuso un video che racconta l’esperienza di Ruggiero Rizzitelli presso la scuola calcio per bambini ciechi dell’ASDD Roma 2000. Si tratta di una nuova iniziativa di Roma Cares, la Onlus fondata da Pallotta per promuovere valori educativi e positivi nello sport, che tra i suoi obiettivi si è data quello di offrire un contributo a questa speciale scuola calcio.

Inoltre, domenica in occasione di Roma-Lecce una rappresentanza degli atleti ciechi della ASDD Roma 2000 accoglierà i giocatori della Roma a bordocampo all’ingresso delle squadre, mentre un bambino cieco entrerà mano nella mano con uno dei protagonista del match.

Ultimo aggiornamento: 18:26

