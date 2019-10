Rizzitelli fuorioso con Massa lascia lo studio di Roma Tv: «Se parlo mi denunciano»

Difficile commentare le partite "a botta calda" soprattutto se il risultato è penalizzante, si sospettano errori macroscopici dell'arbitro e si è dannatamente tifosi. E' stato lo stato d'animo di Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, che non ce l'ha fatta a commentare Roma-Cagliari al fischio finale: «E' veramente dura farlo. Preferisco andarmene. se parlo stavolta mi denunciano». Così Rizzigol si è alzato e se n'è andato dagli studi di Roma Tv. Vani i tentativi del conduttore Stefano Impallomeni e dell'altro ex campione giallorosso Ubaldo Righetti, in studio anche lui.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/romatv?ref_src=twsrc%5Etfw">@romatv</a> hanno preso bene l'arbitraggio di <a href="https://twitter.com/hashtag/Massa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Massa</a>.<a href="https://twitter.com/hashtag/RomaCagliari?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RomaCagliari</a> <a href="https://twitter.com/nonleggerlo?ref_src=twsrc%5Etfw">@nonleggerlo</a> <a href="https://twitter.com/capuanogio?ref_src=twsrc%5Etfw">@capuanogio</a> <a href="https://t.co/kk2MdURfAc">pic.twitter.com/kk2MdURfAc</a></p>— Davide Montesanto (@DavMon76) <a href="https://twitter.com/DavMon76/status/1180867470955073541?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2019</a></blockquote>





