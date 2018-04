di Giacomo Cavoli

RIETI - E' possibile appendere gli scarpini da calcio al chiodo e passare a quelli, molto più fragili, della danza? La risposta c'è, è positiva e si trova persino in una famiglia inaspettata come quella di Ruggiero Rizzitelli, il "Rizzi-gol" della serie A del calcio italiano che, fra gli anni Ottanta e Novanta e fino all'alba del Duemila, fece ammattire le difese delle formazioni che si trovarono ad incrociarlo da attaccante di razza della Serie A del calcio italiano. A partire dal suo debutto nei professionisti, prima in Serie B e poi in Serie A con il Cesena, poi con la sua storica permanenza alla Roma, dal 1988 al 1994 (con la quale, nel 1991, vinse la Coppa Italia e sfiorò la Coppa Uefa), passando per il Torino (1994-1996), il Bayern Monaco (1996-1998), al Piacenza (1998-2000) e concludendo infine la carriera da dove aveva iniziato, in C1, al Cesena (2000-2001). Convocato in maglia azzurra da Azeglio Vicini ai tempi della militanza nel Cesena (fu il primo giocatore nella storia del club romagnolo), Rizzitelli si guadagnò un posto tra i venti convocati per l'Europeo del 1988, quando l'Italia uscì in semifinale, sconfitta per 2-0 dall'Urss.



Il passaggio dal calcio alla danza - metaforico e generazionale - è quello di Martina Rizzitelli, 28 anni ancora da compiere, figlia di Ruggiero, ballerina, coreografa e, da ormai cinque anni, fra le professionalità più apprezzate all'interno dello staff che, dietro le quinte, muove i fili della macchina organizzativa del Premio Internazionale della Danza Città di Rieti e del Rieti Danza Estate. Una presenza discreta, mai invadente, Martina, alla quale a farle conoscere il dietro le quinte della kermesse reatina è stato il direttore artistico del Premio Internazionale, Luna Ronchi che, insieme a Carlotta Repetto, Chiara Bandini, Claudia Piana e Martina Rizzitelli sbrogliano la matassa della burocrazia e della logistica del Premio. "Noi rappresentiamo la parte tecnica del Premio - racconta Martina - Io ad esempio mi occupo del palco, della gestione delle lezioni tenute dai docenti e, più in generale, regolo il flusso delle persone tra palcoscenico e camerini".



VIAGGIARE BALLANDO

Martina e Gianluca - le due frecce scagliate nel futuro da Ruggiero Rizzitelli - non hanno tardato a trovare le loro vocazioni: Gianluca attaccante classe 1994 impegnato nella Serie D con la Correggese Calcio, Martina votata alla danza e alle coreografie: "Ho capito fin da subito cosa volevo fare -racconta lei - Iniziai a tre anni, grazie ai corsi propedeutici di una scuola di danza. A casa ero un diavolo, ballavo anche lì e così mia madre mi iscrisse a danza: all'epoca vivevamo a Torino, ma io e la mia famiglia ci siamo sempre spostati per seguire mio padre. Quando sono nata, lui era alla sua seconda stagione nella Roma: poi vivemmo due a Torino, due anni in Germani a Monaco di Baviera, altri due anni a Piacenza e alla fine siamo tornati a Cesena, per il suo ultimo anno di carriera".

"Io però nel frattempo continuavo a ballare - prosegue - In Germania facevo danza a scuola nelle attività extra-curriculari, poi ho proseguito tornando in Italia, a Piacenza. Ma Cesena non offriva molte opportunità e così, mentre andavo ogni tanto alla Dance Studio di Luna Ronchi per fare degli stage, ne feci un altro a Ravenna, dove vinsi la borsa di studio che, a 17 anni, mi permise di trasferirmi a Roma per frequentare il corso professionale di cinque anni sotto la docenza di Mauro Astolfi" (fra i coreografi internazionali più affermati, fondatore dello Spellbound Contemporary Ballet e in passato fra i membri della giuria del Rieti Danza Festival, ndr). Ma dopo essermi trasferita a Roma, ho sempre sentito parlare del Festival di Rieti".

"Poi però mi sono innamorata della coreografia, che mi ha dato anche l'opportunità di insegnarla - rivela Martina - e così ho scoperto che mi piaceva di più stare dall'altra parte del palco ma senza smettere di ballare, perché quella è una necessità".



UN FILTRO FRA CARRIERA E FAMIGLIA

Un cognome che ha rischiato di fagocitare l'identità di casa Rizzitelli? "Io e mio fratello siamo andati via presto di casa - prosegue Martina - ma papà non ha mai fatto pesare la sua fama a nessuno dei suoi figli e non si è mai intromesso nella vita calcistica di mio fratello. Quindi Gianluca tutto ciò che ha fatto l'ha realizzato per merito o per impegno. Nel mio caso, invece, l'approccio alle nostre rispettive discipline è stato naturalmente differente, ma la mentalità è la stessa - spiega lei - Tutto è sempre ruotato intorno a questo senso di appartenenza a qualcosa che lui mi trasmesso, nell'insegnarmi la dedizione di mettere la passione davanti a tutto. Così mi ha sempre appoggiata, anche quando a diciassette anni dissi che volevo andare via per poter studiare da sola a Roma. E' stato molto bravo a porre un filtro fra la sua famiglia e la carriera: spesso mi chiedono come sia vivere a casa con lui, e io rispondo che è normale. Ma - dice ridendo - soprattutto qui a Rieti, molto più che a Faenza o Cesena, ho trovato un tifo sfegatato per il calcio, e molti all'inizio pensavano che il mio cognome fosse soltanto un'omonimia".



UNA PASSIONE MAI SPENTA

Ma gli scarpini al chiodo, Ruggiero Rizzitelli, li ha appesi più nel senso figurato del termine che nella realtà: "Ha appena compiuto cinquant'anni ma non hai smesso di giocare, non lo ferma nessuno, neanche quando si tratta di semplici partitelle. Però non credo riuscirebbe ad essere allenatore di calcio: si tratta di uno sport che è cambiato moltissimo dai suoi tempi, non sono sicura che avrebbe la pazienza di tenere a bada ragazzi che non riuscirebbero a dimostrare la stessa dedizione totale che lui invece riservava al calcio".

Soprattutto, però, Martina Rizzitelli ha mai tentato di giocare a pallone? Lei ride tantissimo: "Durante la scuola superiore venne allestita una squadra di calcetto per disputare tornei fra gli istituti. Io mi divertivo, tiravo a caso con i piedi non certi ereditati da mio papà, ogni tanto ci prendevo e ogni tanto no. Lui è persino venuto a vedermi giocare, ma scherzando mi ha detto "Cambia! Non è la tua strada".