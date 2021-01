Rizzitelli ironizza sulla Lazio: «È una piccola squadra, la Roma va in difficoltà con le big»

Sta facendo discutere la battuta dell’ex attaccante della Roma Ruggiero Rizzitelli ospite fisso alla tv del club giallorosso nel dopo partita. Commentando il match pareggiato contro l’Inter, Rizzitelli ha fatto una digressione ironica sul derby che non è stata digerita dai tifosi della Lazio: «Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi», le sue parole. Il riferimento è al rendimento di Fonseca che da quando siede sulla panchina della Roma su 17 sfide contro le “big” della Serie A ha vinto solo tre volte (7 sconfitte, 7 pareggi). Secondo Rizzitelli, la Lazio non farebbe parte delle grandi del campionato e, quindi, non entrerebbe in questa speciale classifica. La battuta ha fatto discutere sui social scatenando le critiche dei tifosi di fede laziale: «Speriamo di fargli passare la voglia di ridere», «Ha vinto più Patric in carriera che Rizzitelli», «Per noi è dal 2013 che i derby sono amichevoli».

