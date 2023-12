Rennes, l'avversaria del Milan in Europa League: formazione, giocatori e classifica in Ligue 1

Rapidi, pronti a tagliare al centro e a puntare la porta. L'identikit è quello di molti esterni offensivi che ci sono in circolazione e si può applicare anche ad Amine Gouiri e Ludovic Blas, trequartisti del Rennes. I francesi sono i prossimi avversari in Europa League del Milan, che cerca il riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions in un girone piuttosto difficile. Le insidie della sfida sono tante, dagli esterni veloci a due vecchie conoscenze della Seire A.

Stade Rennais, chi sono gli avversari del Milan

Fondato nel 1901 come Stade Rennais Université Club da un gruppo di ex studenti che vivevano nel Nord della Francia. Il Rennes milita in Ligue 1 stabilmente dal 1994 e negli ultimi anni ha migliorato la propria posizione tra i club transalpini grazie ai talenti del vivaio che sono stati venduti a peso d'oro, come ad esempio Yann M'Vila (volato al Rubin Kazan nel 2008) e Yacine Brahimi (ceduto nel 2012 e ora a Doha).

Nella stagione 2019/2020 il Rennes, che veste rossonero, si è qualificato terzo entrando per la prima volta in Champions League, mentre nell'annata passata è arrivato quarto.

Lo stato di forma del Rennes

Nella stagione in corso il Rennes non sta rendendo al meglio visto che occupa la sedicesima posizione in Ligue 1. Il bottino di punti è molto esiguo: solo 16 conquistati in altrettante gare grazie a tre vittorie e sette pareggi con 20 gol segnati e 21 subiti. In Europa League, invece, i rossoneri di Francia hanno reso molto bene finendo secondi dietro al Villarreal, primo a 13, di una sola lunghezza. La vittoria, però, manca dal 30 novembre quando ha affrontato il Maccabi. Da quel momento tre sconfitte con Marsiglia, Monaco e Villarreal e un pareggio con il Tolosa.

Milan, ecco la formazione del Rennes

Julien Stephan, tecnico della squadra, schiera il Rennes con il 3-4-3 in cui, a volte, gli attaccanti esterni stazionando alle spalle della punta trasformandolo in un 3-4-2-1. In porta c'è l'eterno Mandanda che ora ha 38 anni, mentre nel tridente arretrato si trovano Belocian, Wooh e l'ex Bologna Theate. Nel centrocampo a quattro troviamo Le Fee titolare mentre Matic (che ha chiesto la cessione a sorpresa in estate dalla Roma) si alterna con Santamaria. Sulla fascia destra a seconda delle partite gioca uno tra Bourigeaud e Assignon, mentre a sinistra staziona Truffert. In attacco la punta centrale è Kalimuendo, mentre ai suoi lati agiscono solitamente Blas e Gouiri.

I numeri del Rennes

I numeri del Rennes propongono un dato importante per il Milan. Gli attaccanti centrali segnano molto poco rispetto ai trequartisti e in particolare la fascia destra è più prolifica di quella sinistra. Analizzando solo l'attacco si può vedere come Kalimuendo, la punta centrale con più presenze, ha segnato solo 3 reti in tutte le competizioni. Chi agisce ai suoi lati, Gouiri e Blas, ha 5 centri a testa mentre Ibrahim Salah ne ha 4 come Bourigeaud che spesso gioca centrale.