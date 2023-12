Bayern Monaco, come gioca l'avversaria della Lazio in Champions: punti di forza e momento di forma

I sorteggi di Champions League si sono conclusi da poco e le tre italiane ancora in gara hanno scoperto quali sono le avversarie degli ottavi di finale. Le urne di Nyon non sono state clementi con Lazio, Inter e Napoli, che sono state accostate con le migliori squadre d'Europa. Gli uomini di Sarri affornteranno al prossimo turno della competizione per club più importante il Bayern Monaco, mentre i nerazzurri sfideranno l'Atletico Madrid con Diego Simeone che torna ad affrontare il suo passato da giocatore. Infine, il Napoli è stato accoppiato ancora con il Barcellona dopo la recente sfida in Europa Lague della stagione 2021/2022.

Dopo tre anni dall'ultimo incontro, i biancocelesti tornano a sfidare i bavaresi negli ottavi di finale di Champions League. Questi hanno incontrato i capitolini sotto la guida di Inzaghi nella stagione 2020/2021 e hanno ottenuto due vittorie per 4-1 e 2-1. La squadra è di sicuro una delle più difficili da sfidare sia per storia che per il momento che sta vivendo.