Real Madrid, il pari nel derby con l'Atletico complica la rimonta di Ancelotti. In Premier l'Arsenal non si ferma

Il Real Madrid ha rischiato di perdere un derby dominato, con l’Atletico schiacciato nelle sue due linee difensive, di fronte al solito straordinario Oblak: 1-1 e tanti ringraziamenti da parte del Barcellona. Il pareggio nella stracittadina distrugge quasi sicuramente i piani di rimonta nella Liga: gli attuali 7 punti di differenza tra la squadra di Ancelotti e il gruppo di Xavi possono diventare 10 in caso di vittoria dei blaugrana domenica sul campo dell’Almeria (18.30). La sfida del Bernabeu vive il clou dal 67’ in poi. L’espulsione di Correa, per una sbracciata che fa crollare a terra Rudiger, costringe l’Atletico a giocare in inferiorità numerica l’ultimo spicchio di match, ma i Colchoneros trovano l’1-0 con una capocciata imperiale di Gimenez al 78’, sulla punizione perfetta di Griezmann. Il Real pareggia all’85’ con un altro colpo di testa, stavolta di Alvaro Rodriguez, dopo due parate da urlo di Oblak. L’assalto dei Blancos sbatte sul muro dell’Atletico: al fischio finale, la delusione dei giocatori del Real ha il segno di una resa. Ma la stagione non è finita: c’è la Champions, la magnifica ossessione dei madridisti, a regalare ancora emozioni. Il 5-2 sul campo del Liverpool in settimana ha prenotato i quarti.

PREMIER LEAGUE

In vetta, tutto come prima: l’Arsenal vince 1-0 sul campo del Leicester (Martinelli al 46’), il Manchester City cala il poker a Bournemouth (4-1, Alvarez al 15’, Haaland al 29’, Foden al 45’, autorete di Mepham al 51’ e Lerma all’83’ per i padroni di casa). Il distacco resta quindi di due punti: Arsenal 57, Manchester City 55, ma con una gara in più. In coda, importanti i successi del Leeds sul Southampton (1-0) e del West Ham sul Nottingham Forest (4-0, tutti i gol tra 70’ e 85’), mentre sprofonda l’Everton, battuto al Goodison Park dall’Aston Villa. In Inghilterra tengono però banco le minacce di morte all’allenatore del Chelsea, Graham Potter. Coinvolta anche la famiglia. Domenica i Blues, in crisi, giocano sul campo del Tottenham (ore 14.30, in tv su Sky): gli Spurs saranno guidati ancora da Stellini in panchina. Antonio Conte sarà collegato via telefono.

FINALI

Domenica sarà anche il giorno delle finali di Coppa di Lega, inglese e scozzese: a Wembley (17.30) Manchester United-Newcastle, mentre all’Hampden Park di Glasgow (16) c’è Rangers-Celtic, uno dei derby più caldi del calcio mondiale. Le due squadre si sfidano per la 16° volta nella finale del torneo.