Lazio-Sampdoria, Immobile e Zaccagni non si allenano. Ecco i dubbi di Sarri (che ritrova Milinkovic)

Archiviato il giorno di riposo, la Lazio è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Si avvicina subito un'altra gara nel tour de force dei biancocelesti che lunedì sera scenderanno in campo contro la Sampdoria alle 20:45 all'Olimpico. Un monday night da sfruttare al meglio in vista di una corsa Champions nella quale la squadra di Sarri è scesa dal terzo al quinto posto nelle ultime uscite. Per ripetersi però dopo la vittoria di Salerno, sarà opportuno avere tutti al meglio, ma sul campo ci sono ancora assenze importanti.

Lazio, non si allenano Immobile e Zaccagni

Il pomeriggio odierno ha visto Sarri esultare per molti rientri. In primis Pedro, con tanto di maschera protettiva in volto e pronto per la Sampdoria. Si sono rivisti poi gli infortunati di lungo termine Romagnoli e Radu, entrambi reduci da stop di natura muscolare e infine è tornato in gruppo pure Milinkovic dopo i sintomi gastrointestinali degli ultimi giorni. Neanche il tempo di esultare per il tecnico che però all'allenamento di oggi, antivigilia della sfida contro la Sampdoria, non si sono visti né Immobile né Zaccagni. Il bomber non è al meglio, ma dovrebbe essere rimasto ai box solamente per motivi di gestione. L'ex Hellas invece è ancora debilitato e Sarri spera di poterlo riavere in gruppo già da domani. Tutti e due si sono allenati in palestra. Per sciogliere gli ultimi dubbi bisognerà attendere la rifinitura di domani che andrà in scena dopo le 15.