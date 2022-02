Rafa Leao? No, Way45. La passione per l'hip-hop dell'attaccante: «Quando smetterò di giocare farò il rapper»

Non solo l'attaccante del Milan che a suon di gol e assist ha lanciato i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A: esiste anche un Rafa Leao fuori dal campo, tutto barre e beat hip hop.

L'attaccante 22enne portoghese ha infatti una grandissima passione per la musica urbana rap e R&B: nel suo lettore mp3 non mancano mai gli artisti di riferimento di questi generi, da Travis Scott a Meek Mill, fino a Jay-Z. Personaggi che Leao dallo scorso anno potrebbe di tutto diritto considerare come veri e propri colleghi, dato che risale al gennaio 2021 l'uscita del suo primo album, Beginning, realizzato e prodotto da Way45 - questo il nome scelto per l'avventura nel mondo discografico. Un disco che certamente non finirà mai in cima alle classifiche ma che lascia ben intuire quanto sia l'amore per questa arte. Non a caso è stato uno tra i più felici quando, nel 2020, il Milan ha siglato un accordo con Roc Nation, agenzia americana leader nel mondo dell'entertainment e creata proprio dal rapper Jay-Z.

In un'intervista di qualche mese fa l'attaccante aveva raccontato del suo rapporto speciale con la musica, definendolo ora come un semplice passatempo ma lasciando intendere grandi progetti per il futuro: «Mi piace molto rappare e penso proprio che quando finirò di fare il calciatore potrei fare questo nella vita», ammetteva.

Giovanissimo e vista l'attuale stagione che a febbraio lo vede già a quota 10 reti e 6 assist, la sensazione è che per il bomber portoghese l'unico modo per far cantare i tifosi rossoneri da qui a molti anni resterà quello del gol.