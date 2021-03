Qualificazioni Mondiali 2022, l'Italia di Mancini atterra a Vilnius: alle 17 l'allenamento

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono atterrati a Vilnius. Partita da Sofia (Bulgaria) questa mattina, la nazionale si allenerà già questo pomeriggio alle 18 (le 17 in Italia) allo Stadio LFF Stanionas, in vista del match contro la Lituania valevole per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Alle 17:30, prima di scendere in campo, il ct Mancini e il centrocampista Manuel Locatelli parleranno in conferenza stampa.

Mancini: «La differenza reti? Dobbiamo battere la Svizzera»

Gli assenti

L'Italia, dopo la buona prestazione in campo contro la Bulgaria, alla vigilia della terza partita di qualificazione, perde Alessandro Florenzi e Marco Verratti, che non partecipano alla trasferta. I giocatori del PSG hanno infatti lasciato il ritiro della Nazionale per fare rientro in Francia.

Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra dopo il match contro la Bulgaria: ieri pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti medici e strumentali che hanno confermato la sua indisponibilità. Nel caso di Florenzi, invece, si parla di affaticamento e quindi, in via precauzionale, il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per la partita di Vilnius.

