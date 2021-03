Mancini: «La differenza reti? Dobbiamo battere la Svizzera»

Roberto Mancini individua la strada per la qualificazione ai Mondiali 2022, dopo la vittoria sulla Bulgaria «La differenza reti è importante, ma noi dobbiamo puntare a battere la Svizzera. Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che si mettono tutti dietro la palla e provano a ripartire in contropiede: finché non la sblocchi è difficile. Siamo in un momento della stagione in cui i giocatori sono un pò stanchi, ma oggi non abbiamo mai rischiato, forse solo una volta su errore nostro», ha detto a RaiSport il ct azzurro. «Quando trovi delle difficoltà è perché gli altri tendono a non darti spazio - aggiunge Mancini -, e non ti fanno giocare. Comunque non mi sembra che le altre nazionali vincano sette o otto a zero. È un momento della stagione che i giocatori non sono così brillanti: la differenza reti è importante, ma noi speriamo di battere la Svizzera».

