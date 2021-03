Qualificazioni Mondiali 2022, domani giocano Olanda e Portogallo: tutte le partite in programma

Domani scendono in campo l'Olanda e il Portogallo per il turno di qualificazione ai Mondiali del 2022. Si gioca a Belgrado, in Serbia, dove i padroni di casa ospitano la Nazionale di Cristiano Ronaldo: la sfida è valevoleper il primato del girone A. Subissati di critiche dopo lo striminzito pareggio con gli azeri, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno vedersela con gli agguerriti ragazzi di Stojkovic, che con le reti del viola Vlahovic e di Mitrovic hanno battuto 3-2 l'Irlanda. L'Olanda che dopo la pesante sconfitta di Istanbul dovrà tentare di rifarsi, ospiterà la Lettonia.

Le altre partite

Nello stesso girone degli olandesi, il girone G, è in programma uno dei veri "big match" del sabato, Norvegia-Turchia, che mette di fronte le due leader del gruppo e i due bomber Haaland, che però non ha segnato con Gibilterra, e il veterano Burak Yilmaz, che è invece andato a segno per ben tre volte contro i tulipani e al momento è il miglior marcatore in assoluto insieme con il ceco Tomas Soucek.

Anche il centrocampista del West Ham ha realizzato tre reti mercoledì scorso nel 6-2 inflitto all'Estonia e il suo allenatore, Jaroslav Silhavy, spera che non abbia perso la vena per la partita di domani a Praga contro il Belgio, altra sfida che vale il primato, stavolta nel gruppo E. La prova di superiorità esibita col Galles da Lukaku e soci vede favoriti i Diavoli Rossi.

La Croazia, nel gruppo H, dovrà rifarsi dopo la sconfitta con la Slovenia, affidandosi alla regia del 35enne Luka Modric, che dovrebbe festeggiare la 135/a presenza in nazionale. I cugini sloveni andranno invece a Mosca, che con Malta ha preso tre punti facili nel primo incontro di qualificazione. Reduce dal prestigioso pareggio a Parigi con i campioni del mondo, l'Ucraina di Andriy Shevchenko affronterà domani la Finlandia in una sfida tra due partecipanti all'Europeo. I finlandesi sono rimasti delusi dal pareggio interno per 2-2 con la Bosnia ed Erzegovina.

