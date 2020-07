Probabili formazioni Sassuolo-Lazio: Milinkovic non si allena, Lukaku chance da titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio deve riscattarsi dal pesante ko di Lecce, ma deve anche fare i conti con alcune defezioni. Da monitorare Luiz Felipe che ieri non si è allenato, oggi si vedrà. Stesso discorso per Milinkovic, anche lui non si è allenato, ma sulla mezzala serba ci sono speranze. C’è, poi, chi potrebbe debuttare dal primo minuto dopo più di un anno dall’ultima volta. Si tratta di Jordan Lukaku che dalla ripresa del campionato è sempre entrato nelle cinque partite fin qui disputate dalla Lazio, totalizzando 134 minuti. Jordan non gioca titolare dal 20 gennaio del 2019, quando la Lazio affrontò il Napoli al San Paolo. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All.: R.De Zerbi.