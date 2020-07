Milan-Parma, probabili formazioni: Bonaventura dall'inizio, D'Aversa perde Scozzarella

Dopo il pareggio al San Paolo, il Milan torna in campo al Meazza contro il Parma per continuare il proprio inseguimento a un posto in Europa League. Pioli medita un po' di turnover, probabile rilancio di Bonaventura dall'inizio. Leao scalpita ma davanti rebic e Ibrahimovic non si toccano. D'Aversa perde Scozzarella: lesione muscolare per il centrocampista e stagione finita in anticipo. Torna Cornelius ma come centravanto dovrebbe spuntarla il recuperato Inglese.





MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Rebić; Ibrahimović. Allenatore: Pioli.



PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtić; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA