Spal-Roma, le probabili formazioni. Smalling e Cristante verso un posto da titolari

A Ferrara contro una Spal già retrocessa la Roma cerca tre punti fondamentali per respingere l'assalto del Milan al quinto posto ed evitare i preliminari di Europa League. Fonseca ha perso Ibanez e Diawara per infortunio, lascia la difesa a tre e ripropone Smalling e Cristante dal primo minuto. Per il resto favoriti i protagonisti del match con l'Inter.



SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salamon, Vicari, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Tunjov; Cerri, Petagna. Allenatore: Di Biagio



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

© RIPRODUZIONE RISERVATA