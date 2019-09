Liverpool già in fuga, martedì l'aspetta il Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un precampionato semplicemente disastroso, il Community Shield perso ai rigori contro il Manchester City e il serio infortunio ad Alisson. Per il Liverpool l'avvio della stagione è stato un incubo. Poi la vittoria dagli undici metri nella Supercoppa europea con il Chelsea e il decollo, verticale.I Reds di Klopp ieri hanno battuto 3-1 ad Anfiled il Newcastle, passato in vantaggio al 7' con una prodezza di Willems e ribaltato con la "solita" doppietta di Manè al 28' e al 40' e con Salah al 27' della ripresa, andato in gol al termine di una splendida azione rifinita da un colpo di tacco di Firmino. Il numero 9 brasiliano era partito dalla panchina, ma Klopp è stato costretto a mandarlo in campo per l'infortunio che ha costretto Origi a lasciare il campo al 37'. Per il belga si teme un guaio piuttosto serio. Gira tutto alla perfezione dalle parti di Anfield Road, tanto è vero che Firmino prima di assistere Salah per il 3-1, al primo pallone toccato aveva mandato in gol Manè con un perfetto lancio in verticale. Rete del 2-1 sulla quale va segnalata anche l'incertezza evidente del portiere Dubravka. Liverpool che marcia come un treno verso Napoli, dove martedì farà il suo esordio in Champions da campione d'Europa in carica.Se il Liverpool ha fatto cinque su cinque, il Manchester City poche ore più tardi ha deluso clamorosamente. La squadra di Guardiola, campione d'Inghilterra in carica dopo il duello punto a punto della scorsa stagione con i Reds, è stata sconfitta 3-2 sul campo del neopromosso Norwich. Partenza bruciante per i padroni di casa avanti al 18' con McLean e al 28' con Cantwell. I 'Citizens reagiscono e accorciano le distanze al 45' con Aguero ma nella ripresa, dopo 5 minuti, col sorprendente finlandese Teemu Pukki al suo sesto centro in 5 partite (e andato in gol anche con la nazionale congtro gli azzurri). All'88' il City prova a riaprila con Rodri, ma è troppo tardi. Il Manchester City resta secondo a quota 10 punti (ma oggi l'Arsenal, impegnato sul campo del Watford; l'Everton, di scena a Bournemouth e il West Ham, in trasferta a Birmingham con l'Aston Villa, possono agganciarlo), ma è già staccato di 5 punti dal Liverpool. Distacco grave se si pensa che l'anno scorso il titolo si è deciso per un solo punto.