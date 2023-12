Lunedì 4 Dicembre 2023, 06:34 - Ultimo aggiornamento: 06:39

La Roma batte il Sassuolo 1-2 in rimonta e vola al quarto posto. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

MANCINI 5,5

LLORENTE 6

NDICKA 6

KARSDORP 5

Chiude su Thorstvedt quando la Roma è sotto 1-0. Poi è graziato nel finale due volte da RacicTiene in gioco Henrique in occasione del vantaggio degli emiliani. S'innervosisce con Marcenaro senza grandi motivi e la prestazione ne risente. Quando la Roma prova il tutto per tutto, lascia spazio a PellegriniCostretto a uscire spesso su Pinamonti che arretra, fino a metà campo, riesce ad anticiparlo poco. Quando gli prende le misure, il centravanti non tocca più un pallone. Unico neo quando rimane impianto su Thorstvedt che però spreca davanti a Rui PatricioAlla vigilia il timore del miss match tra lui e Berardi era forte. Alla fine l'ivoriano regge l'urto, complice una giornata così e così del nazionale azzurro. A voler essere proprio pignoli, Henrique gli passa dietro sul gol del Sassuolo

Fatica su Laurienté che non è quello dello scorso anno ma basta per creargli dei grattacapi. Reggio Emilia non gli porta benissimo: Mou lo lascia all'intervallo negli spogliatoi.

CRISTANTE 6,5

PAREDES6

BOVE 5

SPINAZZOLA 5,5

DYBALA 7

LUKAKU 6

KRISTENSEN 7,5

AZMOUN 6

PELLEGRINI 6

EL SHAARAWY 6

In avvio ha tanto spazio per vie centrali che sfrutta a dovere. Poi Dionisi se ne accorge, sposta Henrique e Bryan trova meno varchi. Ma è soltanto questione di tempo: nella ripresa è tra i migliori, anche abbassa il raggio d'azioneNon toglie mai la gamba, ma il gioco che passa dai suoi piedi è sempre per vie orizzontali, quasi mai verticali. Diventa inevitabile quando il Sassuolo rimane in 10 e si chiude a riccio. Un grave errore in disimpegno sul 2-1 per poco non costa il pari. Nel complesso regala ordineNon entra in partita. Fuori dal gioco, corre spesso a vuoto. Mou se ne accorge e lo toglie dopo un tempoPer una ventina di minuti è più vivo rispetto a Ginevra, anche perché fare peggio di giovedì era molto difficile. L'autonomia però è limitata e con il Sassuolo che si chiude non trova più varchi fino alla sostituzioneParte bene con la prima conclusione della gara sulla quale Consigli fatica. Poi riappare sul finire del primo tempo e stavolta la parata del portiere del Sassuolo è fantastica. Anche nella ripresa prende per mano la Roma nel momento più difficile: segna il rigore del pari, dà il via all'azione del raddoppio fortunoso di KristensenGioca più per i compagni che per andare al tiro. Regala un pallone d'oro a Dybala. Poi quando ha l'occasione la spreca malamente, come se pensasse di essere in fuorigioco. Non da lui. Nel complesso però una prova sufficienteA sorpresa man of the match: si procura il rigore del pari, poi trova la deviazione vincente di Tressoldi su un tiro che sarebbe finito fuoriTanta corsa e un errore, ben servito da Mancini quando si era ancora sull'1-0, che poteva pesare. Quando entra, però, cambia sempre gi equilibriAncora non al meglio, viene impiegato nella ripresa e partecipa alla rimonta. Consigli gli nega il 3-1 e un gol che sarebbe servito tanto per il morale

Più dinamicità rispetto a Spinazzola, impegna Consigli con un tiro dal limite. Dimostra ancora una volta di rendere meglio partendo dalla panchina, piuttosto che dal primo minuto.

MOURINHO 7,5

Anche quando è in svantaggio, la Roma gioca meglio di altre volte. Tiene basso il Sassuolo, ha le sue occasioni che non sfrutta. Poi il rosso di Boloca agevola il compito ma il successo è meritato. Mezzo voto in più quando nel post gara parla in portoghese: geniale.

CELIK NG