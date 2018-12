Premier League, l'Arsenal batte il Burnely 3-1 con una doppietta di Aubameyang

Vittoria 3-1 dell'Arsenal contro il Burnley nella sfida valida per la 18esima giornata della Premier League che si è disputata all'Emirates Stadium. I 'gunners' si sono imposti grazie a una doppietta di Aubameyang, 14' e 48', e una rete nel recupero di Iwobi. Per la squadra ospite in gol Barnes al 63'. In classifica l'Arsenal aggancia momentaneamente il Chelsea (impegnato alle 16 a Londra contro il Leicester ndr) al quarto posto con 37 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA