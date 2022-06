Pogba, ufficiale l’addio allo United. E ora si avvicina alla Juventus

Il Manchester United saluta (per la seconda volta) Paul Pogba, in scadenza di contratto il 30 giugno. Il francese è vicino al clamoroso ritorno alla Juventus, e intanto incassa il saluto del club inglese con il comunicato ufficiale. «Il Manchester United può annunciare che Paul Pogba lascerà il club a fine giugno, alla scadenza del suo contratto.

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it 👊



🤞 Wishing you the best for your next step!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Il percorso e le vittorie di Pogba

Il francese ha goduto di un lungo percorso condiviso con lo United, essendo entrato a far parte dell’Academy del club da Le Havre all’età di soli 16 anni. E il debutto in prima squadra con Sir Alex Ferguson, nella vittoria per 3-0 in Coppa di Lega in casa del Leeds United. Nell’estate del 2012, a causa della forte concorrenza allo United, Pogba sceglie la Juventus, aiutando la La Vecchia Signora a vincere quattro titoli consecutivi di Serie A e un paio di Coppe Italia. Nel 2016 torna a Old Trafford, e con Jose Mourinho la sua prima stagione è un grande successo. Dopo il “secondo” debutto contro il Southampton, è decisivo in finale di Coppa di Lega 2017 contro il Southampton, poi quella di Europa League a Solna, contro l’Ajax. […] Un ragazzo entrato in Academy a 16 anni con oltre 200 presenze in maglia United dovrebbe essere applaudito e celebrato. Tutti nel club vorrebbero congratularsi con Paul per la sua carriera di successo e ringraziarlo per il suo contributo al Manchester United. Gli auguriamo tutto il meglio per i prossimi passi in un viaggio straordinario».