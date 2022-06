Calciomercato, da Lukaku a Pogba: la Serie A punta sui grandi ritorni per tornare al top

Due campioni di livello assoluto, due ritorni suggestivi che andrebbero ad infiammare la lotta scudetto nella prossima stagione. L’Inter pensa seriamente a Lukaku mentre la Juve stringe per Paul Pogba, due ex che soffrono di nostalgia, con il cuore ancora rispettivamente a Milano e Torino.

Pogba e Lukaku, suggestione ritorno

Per entrambi le nuove avventure calcistiche non si sono rivelate all’altezza delle aspettative: il belga al Chelsea (anche per questioni tattiche) non si è mai adattato al gioco di Tuchel, diventando presto una seconda scelta, al netto di un investimento da più di 110 milioni per strapparlo all’Inter l’estate scorsa. Mentre Pogba si aspettava di più da uno United sesto in classifica e malinconicamente fuori dalla Champions, da svincolato flirta con la Juve e aspetta una offerta monstre (che probabilmente non arriverà) dal Psg.

Lukaku, le cifre

Lukaku al momento è una suggestione alimentata dall’incontro di ieri tra Marotta e l’avvocato di Lukaku, Sebastien Ledure. C’è distanza sulle cifre (l’Inter offrirebbe 7,5 milioni al massimo con Decreto Crescita, mentre al Chelsea il belga ne guadagna il doppio, bonus compresi) e soprattutto serve che il Chelsea della nuova proprietà Boehly si convinca a cedere in prestito un giocatore valutato più di 100 milioni un anno fa: per nulla scontato. Ma la volontà del giocatore potrebbe essere un elemento decisivo per indirizzare un’operazione che in ogni caso andrebbe chiusa nel giro di un paio di settimane.

Ottimismo Pogba

La Juve intanto aspetta Pogba, dalla Continassa filtra ottimismo su un ritorno che scalda il popolo juventino: United, Juventus, ancora United per 105 milioni e forse l'ultimo ritorno clamoroso sull’asse Manchester - Torino. Anche per Paul la Juve può garantire al massimo un ingaggio di 7,5 milioni più bonus per arrivare a 10, meno del suo attuale stipendio, ma con prospettive più stimolanti. Il Polpo sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio (discorso affrontato nell'ultimo faccia a faccia a Torino con Rafaela Pimenta), ma avrebbe chiesto garanzie tecniche per il prossimo anno, rimane in attesa di un’eventuale offerta monstre che al momento non è arrivata, visto che il Psg è concentrato esclusivamente su Mbappé. Il duello Inter Juve entra nel vivo sul mercato, Marotta e Arrivabene lanciano la sfida al Milan Campione d’Italia.