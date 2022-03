Playoff Mondiali, le partite in programma questa sera

Tutto pronto per una serata che sa di... Mondiale. Il campionato del mondo in Qatar non è ancora stato raggiunto per alcune nazionali che, questa sera, si giocheranno il primo round di accesso alla fase finale della Coppa del Mondo (21 novembre-18 dicembre). Mentrea dall'altra parte del mondo Giappone e Arabia Saudita festeggiano la qualificazione dopo aver battuto Australia e Cina, in Europa vanno di scena le speranze di molte squadre. Italia compresa.

Playoff Mondiali, le partite in programma

Portogallo-Turchia ore 20:45

Segui la diretta

Italia-Macedonia del Nord ore 20:45

Segui la diretta - Probabili formazioni

Svezia-Repubblica Ceca ore 20:45

Segui la diretta

Galles-Austria ore 20:45

Segui la diretta

Russia-Polonia

Partita annullata

Scozia-Ucraina

Partita rinviata