Diretta Italia-Macedonia del Nord, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per Italia-Macedonia del Nord. Al Barbera di Palermo si gioca il primo importante capitolo della (rin)corsa ai Mondiali in Qatar. Scattano i playoff e Mancini si affida al 4-3-3 cercando di fare i conti con le assenza. Sarà una difesa nuova ma un attacco "affidabile". Il ct, infatti, davanti lascerà spazio a Berardi, Immobile e Insigne. Nella Macedonia del Nord da tenere d'occhio Trajkovski in attacco.

Segui Italia-Macedonia del Nord in diretta

Ecco le probabili di Italia-Macedonia del Nord

ITALIA (4-3-3) 21 Donnarumma; 2 Florenzi, 3 Chiellini, 23 Bastoni, 13 Emerson Palmieri; 18 Barella, 8 Jorginho, 5 Verratti; 11 Berardi, 9 Immobile, 10 Insigne (1 Sirigu, 12 Cragno, 21 Biraghi, 17 Luiz Felipe, 19 Bonucci, 6 G. Mancini, 22 Di Lorenzo, 16 Cristante, 21 Pessina, 4 Locatelli, 8 Tonali, 20 Belotti). Ct.: Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1) 1 Dimitrievski; 20 Ristovski S., 14 Velkovski, 6 Musliu, 8 Alioski; 11 Churlinov, 10 Bardhi, 7 Ademi, 17 Nikolov, 9 Trajkovski; 19 Ristovski M. (2 Todoroski, 4 Ristevski, 5 Ashkovski, 12 Jankov, 13 Ethemi, 15 Zajkov, 16 Atanasov, 17 Totre, 18 Babunski, 21 Spirovski, 22 Siskovski, 23 Miovski). Ct.: Milevski.

Arbitro: Clément Turpin (Fra)

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord

Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e in esclusiva dalla Rai, nel canale di riferimento per i match degli azzurri, ovvero Rai 1. La partita sarà raccontata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Tutti gli iscritti a Rai Play potranno vedere il match in diretta streaming e gratuita su Rai Play, app che consente la fruizione delle immagini live sul proprio dispositivo mobile. Oppure, dopo l'iscrizione, sul sito della Rai. La partita sarà raccontata in diretta testuale anche su IlMessaggero.it