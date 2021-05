Serie A, l'addio della Juventus a Pirlo: «Grazie Andrea. Hai mostrato coraggio e passione»

È ufficialmente finita l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. «Grazie, Andrea. Sono le prime parole che tutti noi dobbiamo pronunciare al termine di questa esperienza speciale vissuta insieme», è così che il club bianconero saluta l'ormai ex tecnico Pirlo. In una nota diffusa questa mattina, il club ha dichiarato che «ci vuole innanzi tutto coraggio, oltre che consapevolezza dei propri mezzi, specie in un periodo segnato da mille difficoltà, con il mondo costretto dalla pandemia a reinventare le proprie regole giorno dopo giorno», così la Juventus in un comunicato ufficiale.

Che ha anche ricordato ai tifosi i successi in Supercoppa e Coppa Italia, oltre alle «vittorie brillanti sui campi più prestigiosi, da San Siro al Camp Nou». Non manca l'in bocca al lupo «per un futuro che sicuramente sarà bellissimo».

Pirlo, aggiunge la Juventus sul suo sito ufficiale, «ha iniziato (e di questo siamo sicuri: la sua sarà una brillante carriera da allenatore) un viaggio di trasformazione, cercando, e spesso riuscendo, a portare le sue idee e la sua esperienza da fuoriclasse in campo dall'altro lato della barricata».

Nel saluto all'ormai ex tecnico c'è spazio anche per ricordare le soddisfazioni: «E siccome nel calcio quello che conta sono le vittorie che si mettono in bacheca, ricordiamole: in pochi mesi la sua Juve ha sollevato due trofei e ha portato a casa vittorie brillanti sui campi più prestigiosi, da San Siro al Camp Nou. Per tutto questo, per il coraggio, la dedizione, la passione con cui ha affrontato ogni giorno, per i successi ottenuti, il nostro grazie arriva davvero dal cuore - conclude il club bianconero -. Così come il nostro in bocca al lupo per un futuro che sicuramente sarà bellissimo».

