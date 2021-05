27 Maggio 2021

di Eleonora Trotta

(Lettura 2 minuti)







Carico e motivatissimo per il ritorno in Serie A, sull’ambita panchina del Napoli. Viene descritto così, Luciano Spalletti, dopo gli ultimi e proficui contatti con Aurelio De Laurentiis, che hanno portato ad un’intesa di massima sui termini del contratto biennale. Per l’ex tecnico di Inter e Roma, 62 anni, è pronto un accordo sui 3 milioni di euro a stagione più bonus, con opzione per un altro anno. Ieri, gli avvocati delle parti hanno proceduto allo scambio dei documenti. La trattativa, iniziata lo scorso gennaio, è stata condotta in prima persona da De Laurentiis, che si è voluto riprendere del scena del mercato dopo l’addio di Gattuso. Il patron dei campani ha di fatto escluso il ds Giuntoli da ogni negoziazione e scelta di mercato. Come? Conducendo personalmente il casting e stringendo accordi anche sulla parte economica. A Napoli, Spalletti ritroverebbe Manolas (allenato già alla Roma) e Politano con cui ha condiviso la positiva esperienza all’Inter. Certo, il tecnico di Certaldo avrebbe preferito ripartire da una squadra impegnata in Champions. Ma non ha mai avuto dubbi sulla bontà del progetto azzurro. Per questo, anche nell’ultimo periodo, ha deciso di aspettare la chiamata rassicurante di De Laurentiis per tornare in sella. Considera la rosa del Napoli forte, competitiva e attrezzata per raggiungere traguardi importanti, in Italia ed Europa.

MINA VAGANTE

Sono ore convulse anche per Pirlo. Infatti, la Juventus ha deciso di cambiare guida tecnica per inaugurare l’Allegri-bis. Ma prima di ripartire con il livornese, il preferito di Agnelli, il numero uno dei bianconeri aspetta segnali dal Maestro. Pirlo ha avuto contatti con Sassuolo e Verona, due società impegnate da tempo nella ricerca del nuovo allenatore. Non solo. Attenzione anche a qualche soluzione a sorpresa, mentre per il post De Zerbi i neroverdi hanno parlato anche con Di Francesco, Italiano (sul taccuino pure del Verona, c’è l’ostacolo della clausola) e Giampaolo. Quest’ultimo, sempre in orbita Sampdoria, deve risolvere il contratto con il Torino.